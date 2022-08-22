Sivil Savunma Konseyinden yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde devam eden sağanağın yol açtığı sellerde ölenlerin sayısının 83'e çıktığı duyuruldu.

Sulama ve Su Kaynakları Bakanlığı Teknik Birimi Genel Müdür Yardımcısı Hasan Ebulbişr, yaptığı açıklamada, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği büyük Rönesans (Hedasi) Barajı inşaatı ile Sudan'daki sağanaklar ve sel arasında hiçbir bağlantı olmadığını aktardı.

OHAL ilan edilmişti

Sel felaketlerinin yaşandığı Nil Nehri, Cezire, Beyaz Nil, Batı Kurdufan, Güney Darfur ve Kesele eyaletlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Ülkenin orta kesimlerindeki Cezire eyaletine bağlı Menagil de sellerdeki ölümler ve maddi kayıplar nedeniyle "afet bölgesi" ilan edilmişti.

136 bin kişi şiddetli yağışlardan etkilendi

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Ofisi, ülkedeki şiddetli yağışlardan 136 bin kişinin etkilendiğini açıklamıştı.

Sudan'da temmuz-ekim döneminde etkili olan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.