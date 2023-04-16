Sudan'da ordu ve HDK arasında çatışma sürüyor: Güvenli koridor açmayı kabul ettiler

Sudan dün sabah başlayan ve gece boyu devam eden çatışmalar, bugün de hız kesmedi.

Çatışmalar, başkentteki Hartum Uluslararası Havalimanı`nın yanı sıra kuzeydeki Meravi ve güneydeki Ubeyd havalimanları ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı, başkentteki ordu karargahı ve devlet televizyonu çevresinde yoğunlaştı.

Güvenli yollar açılacak

Sudan'da ordudan yapılan açıklamaya göre, sivillerin geçmesi için Sudan saatiyle 16.00 itibarıyla ve 3 saat sürecek "güvenli yollar" açılacak.

Açıklamada, "Bu, isyancı milis Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) herhangi bir ihlali durumunda yanıt verme haklarını ortadan kaldırmıyor" ifadeleri kullanıldı.

Süre başladı ancak silah sesleri dinmedi

HDK ise BM'nin isteği üzerine, siviller için güvenli yollar açılacağını ve 4 saatlik süre verileceğini duyurdu.

HDK, orduyu kastederek, saldırılara karşılık verme hakkına sahip olduğunu vurguladı. Süre başladığı halde hala silah sesleri duyuluyor.

56 kişi öldü, 595 kişi yaralandı

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah Sudan ordusu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkedeki çatışmalarda 56 sivilin öldüğü, aralarında askerlerin de bulunduğu 595 kişinin yaralandığı bildirilmişti.