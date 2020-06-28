Haber Giriş: Kaynak: AA
Sudan’da hapishaneden toplu firar girişimi kanlı bitti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sudan’ın doğusundaki Port Sudan kentinde, hapishaneden kaçmak isteyen mahkumlara polisin ateş açması sonucunda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Sudan'da mahkumların serbest bırakılmaları talebiyle başlattıkları eylem isyana dönüştü.
Cezaevi iç duvarını yıkıp, kapıları kırarak toplu firar girişiminde bulunan mahkumlara polis müdahale etti.
Sudan polisi, müdahale sonucu 1 mahkumun hayatını kaybettiğini, 4 mahkumun yaralandığını açıkladı.
Etiketler: sudan hapishane Port SudanSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 05:44
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