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Moritanya’da vaka sayısı 4 bini aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Batı Afrika ülkesi Moritanya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tespit edilen kişi sayısı 4 bini geçti.
Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 118 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.
Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 121'e, vaka sayısı da 4 bin 25'e yükseldi, 1344 kişi ise iyileşti.
Etiketler: moritanya koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 02:47
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