Moritanya Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 118 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 121'e, vaka sayısı da 4 bin 25'e yükseldi, 1344 kişi ise iyileşti.