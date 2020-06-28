Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede, bugüne kadar toplam 1 milyon 529 bin 9 test yapıldı.

Bu testlerden 131 bin 800'ü pozitif çıktı. COVID-19 vakalarından 67 bin 94'ü iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 413 oldu.

Son 24 saatte ise 7 bin 210 kişide COVID-19 tespit edildi.

En fazla vaka ve ölüm, Western Cape bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm, Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, "Afrika'da en fazla COVID-19 vakasının görüldüğü ülke" olarak öne çıkıyor.