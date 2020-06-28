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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 7 bin 210 kişide COVID-19 tespit edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı 131 bin 800'e yükseldi. Son 24 saatte 7 bin 210 kişide koronavirüs tespit edildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede, bugüne kadar toplam 1 milyon 529 bin 9 test yapıldı.
Bu testlerden 131 bin 800'ü pozitif çıktı. COVID-19 vakalarından 67 bin 94'ü iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 413 oldu.
Son 24 saatte ise 7 bin 210 kişide COVID-19 tespit edildi.
En fazla vaka ve ölüm, Western Cape bölgesinde görülürken en az vaka ve ölüm, Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, "Afrika'da en fazla COVID-19 vakasının görüldüğü ülke" olarak öne çıkıyor.
Etiketler: Güney Afrika Cumhuriyeti koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 02:29
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