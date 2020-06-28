Haber Giriş: Kaynak: AA
Mısır'da 3 ay sonra camiler yeniden açıldı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Mısır'da yeni tip koronavirüs önlemleri çerçevesinde yaklaşık 3 ay önce kapatılan camiler tekrar ibadete açıldı.
Mısır Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 önlemleri çerçevesinde kapatılmasının ardından camilerin sabah namazından itibaren ibadete açıldığı belirtildi.
Başkent Kahire'nin yanı sıra diğer bazı illerdeki camilerde cemaatin namaz kılarken çekilmiş fotoğraflarına yer verilen açıklamada, cemaatin özellikle maske takma ve sosyal mesafeyi koruma gibi Covid-19 önlemlerine uyduğu kaydedildi.
Öte yandan, Manastırlar ve Rahiplik Konsülü de Covid-19 vakalarının artması nedeniyle Kahire ve İskenderiye'deki kiliselerin açılışını 2 hafta erteleme kararı aldı.
Mısır'da 21 Mart'ta, Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelindeki tüm camilerde cuma ve vakit namazları ile kiliselerde ayinlere ara verilmesi kararlaştırılmıştı.
Etiketler: mısır koronavirüs mısır camiSon Güncelleme: 28 Haziran 2020 Pazar 00:23
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