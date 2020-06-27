NORAD'dan yapılan açıklamada, F-22 Raptor tipi savaş uçaklarının bugün Alaska yakınlarında 4 Tu-142 tipi deniz keşif uçağına önleme yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu Rus uçaklarının Alaska kıyılarına 65 deniz mili kadar yaklaştığı ve bölgede yaklaşık 8 saat kaldığı belirtildi.

Bu önlemeyle, ABD son bir yılda 10 kez Alaska yakınlarında Rusya ile karşı karşıya gelmiş oldu.