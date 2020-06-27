Katar Hükümeti İletişim Ofisi (GCO) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Fikri Mülkiyet Kurumunun, Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) açıklamalarıyla ilgili asılsız iddialarda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, DTÖ'nün korsan maç yayınlarıyla ilgili Riyad yönetimini suçladığına dikkat çekilerek, Suudi Arabistan Fikri Mülkiyet Kurumunun ise konuyla alakalı yaptığı beyanda gerçekleri saptırdığı vurgulandı.

"Sistematik dezenformasyon kampanyasının bir parçasıdır"

GCO'nun açıklamasında "Bu beyanlar, Suudi Arabistan'ın, DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde kurulan panelin raporundaki sonuçların görmezden gelinmesi için uyguladığı sistematik dezenformasyon kampanyasının bir parçasıdır" ifadelerine yer verdi.

Suudi Arabistan Fikri Mülkiyet Kurumundan konuya dair şu açıklama yapılmıştı:

"DTÖ'nün verdiği bu hüküm, Riyad yönetiminin, ülkeyi ve halkı terörden korumak için aldığı tedbirleri haklı görmekte ve hükümetimizi korsan yayını desteklemekle suçlamamakta, sadece yasal önlemleri sıkılaştırma çağrısı yapmaktadır."

GCO, Suudi Arabistan'ın bunu ilk defa yapmadığını, fikri mülkiyet hırsızlığı ve korsanlıkla mücadelede gerekli tedbirleri almak yerine bu tür yöntemlere başvurduğunu kaydetti.

Dünya Ticaret Örgütü, korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu ve uluslararası hukuku ihlal ettiği yönünde rapor yayımlamıştı.