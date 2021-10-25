Haber Giriş: 25 Ekim 2021 Pazartesi 21:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sudan'da darbe karşıtı gösteriler sürüyor: 21 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sudan'ın başkenti Hartum'da sivil yönetim yanlılarının ordu karargahı yakınındaki protesto gösterilerine askerin müdahalesi sonucu 21 kişinin yaralandığı açıklandı.
Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, hükümetin feshi ve olağanüstü hal uygulamasına karşı çıkan eylemcilerin ordu karargahı yakınındaki gösterisine güvenlik güçleri gerçek mermiyle müdahale etti.
Gösteriler sırasında 21 kişi yaralanırken, Sudan'ın farklı bölgelerindeki asker karşıtı protestolar sürüyor.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek bağımsız bir yeterlilik hükümeti kurulacağını açıklanmıştı.
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