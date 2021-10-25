Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, hükümetin feshi ve olağanüstü hal uygulamasına karşı çıkan eylemcilerin ordu karargahı yakınındaki gösterisine güvenlik güçleri gerçek mermiyle müdahale etti.

Gösteriler sırasında 21 kişi yaralanırken, Sudan'ın farklı bölgelerindeki asker karşıtı protestolar sürüyor.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, olağanüstü hal ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini ve Sudan'daki tüm kesimleri temsil edecek bağımsız bir yeterlilik hükümeti kurulacağını açıklanmıştı.