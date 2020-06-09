Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede COVID-19 vaka sayısının 161 artarak 6 bin 242'ye ulaştığı bildirildi.

COVID-19 nedeniyle şimdiye kadar 372 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 59 kişinin iyileştiği belirtilen açıklamada, son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısının ise 13 olduğu kaydedildi.

Açıklamada, halka evde kalması, sosyal mesafe, el temizliği ve uyarılara dikkat etmesi çağrısında bulunuldu.