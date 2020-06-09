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DSÖ: Asemptomatik hastalardan COVID-19'un bulaşması nadir
[Fotoğraf: AFP]
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs (COVID-19) taşıdığı halde hastalık belirtisi göstermeyen "asemptomatik" hastalardan virüsün bulaşmasının "çok nadir" olduğunu belirtti.
DSÖ'nün COVID-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, COVID-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini kaydetti.
Elde ettikleri verilere göre, COVID-19'un asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade eden Kerkhove, bu konuyla ilgili araştırmaların devam ettiğini söyledi.
Kerkhove, hükümetlerin, COVID-19'un yayılmasını engellemek için belirti gösteren vakalara daha fazla odaklanmaları gerektiğini belirtti.
Daha önceki çalışmalarda hastalık belirtisi göstermeyen birinin de COVID-19'u kolayca yayabileceği ifade edilmişti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 9 Haziran 2020 Salı 11:47
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