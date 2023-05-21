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Dünya
AA 21.05.2023 07:03

Sudan'da ateşkes yarın 21.45'te yürürlüğe girecek

Suudi Arabistan ve ABD, Sudan'da çatışan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında sağlanan 7 günlük ateşkesin Sudan yerel saatiyle 22 Mayıs Pazartesi 21.45'te yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Sudan'da ateşkes yarın 21.45'te yürürlüğe girecek
[Fotoğraf Arşiv : REU]

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan ve ABD'nin yayımladığı ortak açıklamada, Sudan ordusu ile HDK arasında sağlanan 7 günlük ateşkes teyit edildi.

Açıklamada, Sudan'daki çatışmaların son bulması için çatışmanın tarafları arasında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde doğrudan yapılan görüşmelerde sağlanan ateşkesin, Sudan yerel saatiyle 22 Mayıs Pazartesi 21.45'te uygulanmaya başlayacağı yer aldı.

Suudi Arabistan ve ABD gözetiminde yapılan kısa süreli bu anlaşmanın, Sudan ve HDK temsilcileri tarafından imzalandığı ifade edilen açıklamada, yürürlüğe girdikten sonra 7 gün geçerli olacak ateşkesin tarafların onayıyla uzatılabileceği bilgisi verildi.

"Uluslararası düzeyde desteklenen bir ateşkes izleme mekanizması olacak"

Açıklamada, Sudanlı tarafların, ateşkes başlamadan önceki süre zarfında, sahada herhangi bir askeri kazanım peşinde koşmama taahhüdünde bulunduğu belirtilerek, "Tarafların daha önce uygulanmayan ateşkes ilan ettiği biliniyor ancak burada Suudi Arabistan ve ABD tarafından uluslararası düzeyde desteklenen bir ateşkes izleme mekanizması olacak" denildi.

Açıklamada ayrıca Cidde'deki görüşmelerin devam edeceği ve bir sonraki görüşmelerde siviller için güvenlik ve insani koşulların iyileştirilmesi meselesinin masaya yatırılmasının beklendiği aktarıldı.

Sudan'ın tamamında uygulanacak olan "acil insani yardımların ulaştırılması ve temel hizmetlerin sağlanmasının" hedeflendiği kısa vadeli ateşkes anlaşması, tarafların Cidde Bildirgesi'nde insani yükümlülüklerle ilgili verilen taahhütlere uymasını kapsıyor.

Al Jazeera televizyonunun Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Sudan'da çatışan taraflar arasında bir haftalık ateşkes sağlandığı belirtilmişti.

Arap basını: Sudan'da çatışan taraflar arasında bir haftalık ateşkes sağlandı
Arap basını: Sudan'da çatışan taraflar arasında bir haftalık ateşkes sağlandı

Suudi Arabistan'daki müzakereler

ABD ve Suudi Arabistan'ın, Sudan'daki krizi çözmek için Cidde şehrinde 6 Mayıs'ta başlattıkları taraflar arasındaki görüşmeler sonucunda 11 Mayıs'ta, Sudan'daki çatışmaların durdurulması için "Cidde Bildirgesi" anlaşması imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken, Sudan halkının çıkarlarının iki taraf için öncelik olduğuna da vurgu yapılmıştı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan ordusu ile HDK arasında, tarafların uzun süredir yaşadığı fikir ayrılıklarının artması sonucu Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı silahlı çatışmalar başlamıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 259 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

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