Çok Bulutlu 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 21.05.2023 06:35

Yunanistan'da genel seçim için sandık başında

Yunanistan, genel seçim için sandık başında. Ülkede oy verme işlemleri başladı. Anketler ise koalisyon hükümetine işaret ediyor. Batı Trakya'da, 21 Türk aday seçim yarışında.

Yunanistan'da genel seçim için sandık başında
[AA (Arşiv)]

9 milyon 900 bin seçmenin bulunduğu Yunanistan'da genel seçimler yapılıyor.

Ülkedeki seçim sistemine göre bir partinin tek başına iktidar olabilmesi için en az yüzde 45 oy alması gerekiyor.

Anketlere göre koalisyon hükümetinin kurulması muhtemel

Anketler hiçbir partinin tek başına bu orana ulaşamayacağını gösteriyor.

Sandıktan, halihazırda iktidarda bulunan Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi Partisi'nin ilk sırada çıkması öngörülüyor.

SYRIZA ikinci, PASOK-KINAL ittifakıysa üçüncü sırada bulunuyor.

Seçim sonuçlarının ardından koalisyon kurulamaması halinde, halkın tekrar sandığa gitmesi bekleniyor.

"Türk'ün oyu Türk'e" çağrısı

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu, genel seçimlerde Batı Trakya'daki Türk adayların desteklenmesi çağrısında bulundu.

Federasyon, "Oy kullanma hakkına sahip tüm Batı Trakya Türklerini 21 Mayıs’ta mutlaka sandığa giderek Türk adayları desteklemeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Batı Trakya'da 21 Türk, seçim yarışında.  

ETİKETLER
Yunanistan
Sıradaki Haber
Arap basını: Sudan'da çatışan taraflar arasında bir haftalık ateşkes sağlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:47
EPDK, 1 doğal gaz şirketinin 2 depolama tarifesini revize etti
09:39
Rusya'nın kontrol altına aldığı Bahmut neden önemli?
09:42
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 3,6 ton sahte içki ele geçirildi
09:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ta kibir abidelerine 'yeter' diyeceğiz
09:11
G7, Ukrayna'ya diplomatik ve askeri desteği sürdürecek
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'a gidiyor
Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin 2024 yılında açılması planlanıyor
Doğu Karadeniz'in en büyük cami ve külliyesinin 2024 yılında açılması planlanıyor
FOTO FOKUS
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
Duvarda asılı kalan kediyi otobüs şoförü kurtardı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ