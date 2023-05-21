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Dünya
AA 21.05.2023 05:02

Arap basını: Sudan'da çatışan taraflar arasında bir haftalık ateşkes sağlandı

Sudan'da çatışan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) 7 günlük insani ateşkes konusunda anlaştığı öğrenildi.

Arap basını: Sudan'da çatışan taraflar arasında bir haftalık ateşkes sağlandı

Al Jazeera televizyonunun Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Sudan'da çatışan taraflar arasında bir haftalık ateşkes sağlandı.

Al Arabiya televizyonunun haberinde de Sudan'da çatışan taraflar arasında 7 günlük ateşkes anlaşması imzalandığı ve ateşkesin 48 saat sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Haberde, ateşkes anlaşmasının çatışan silahlı grupların hastaneleri terk etmesini ve halka hizmet veren tesislerin onarılmasına müsaade edilmesini de kapsadığı bilgisi paylaşıldı.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında, tarafların uzun süredir yaşadığı fikir ayrılıklarının artması sonucu silahlı çatışmalar başlamıştı.

Sudan'da ordu ile paramiliter HDK arasında devam eden çatışmaların durması için Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde taraflar arasında yürütülen görüşmeler sonucu 11 Mayıs'ta "Cidde Bildirgesi" imzalanmıştı.

Bildirgede, Sudan ordusu ve HDK'nin sivillere zarar verecek herhangi bir saldırıdan uzak duracağı belirtilirken Sudan halkının çıkarlarının, iki taraf için öncelik olduğuna vurgu yapılmıştı.

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Sudan'da devam eden çatışmalar nedeniyle 843 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini, 259 bin kişinin komşu ülkelere geçtiğini bildirmişti.

IOM, çatışmaların devam etmesi halinde 1,8 milyon kişinin ülke içinde yerinden olacağı öngörüsünde bulunmuştu.

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