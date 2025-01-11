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Dünya
AA 11.01.2025 02:35

Sudan'da 3,2 milyon çocuk akut kötü beslenmeye maruz kalacak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Sudan'da 5 yaş altı 3,2 milyon çocuğun bu yıl akut kötü beslenmeye maruz kalacağının öngörüldüğü uyarısında bulundu

Sudan'da 3,2 milyon çocuk akut kötü beslenmeye maruz kalacak

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephan Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sudan'ın en fazla yerinden edilen çocuk krizinin yaşandığı ülke olduğuna dikkati çeken Dujarric, çatışmalar nedeniyle 5 milyon çocuğun yerinden edildiğini ifade etti.

Dujarric, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Sudan'da 5 yaş altındaki 3,2 milyon çocuğun bu yıl akut kötü beslenmeye maruz kalacağının öngörüldüğü uyarısında bulunduğunu aktardı.

Annelerin barınak ve gıda bulmak için bazen 20 gün yürüdüğünü belirten Dujarric, aileler ve toplumların şiddetin yükünü çekmek zorunda kaldığını belirtti.

Dujarric, gıda ve temel hizmetlere erişim engelinin daha fazla ölüme yol açacağı konusunda uyardı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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