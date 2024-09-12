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Dünya
New York Times 12.09.2024 13:24

Su samuru çetesi, koşu yapan kadını kanlar içinde bıraktı

Malezya'da, Tanjung Aru Rekreasyon Parkı’nda sabah koşusu yapan bir kadın, sekiz su samurunun saldırısına uğradı. Saldırı sonrası kanlar içinde kalan kadın hastaneye kaldırıldı.

Su samuru çetesi, koşu yapan kadını kanlar içinde bıraktı

Malezya Yaban Hayatı Koruma Departmanı’ndan alınan bilgilere göre, su samurları park içindeki gölette yiyecek ararken kadına saldırdı.

Departman Direktörü Roland Oliver Niun, park çevresinde yabani su samurları bulunduğunu ve parka gelen ziyaretçilerin hayvanları beslemesinin bu tür saldırgan davranış değişikliklerine yol açtığını belirtti.

Saldırı sonrasında su samurları hızla olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye bir yaban hayatı ekibi sevk edilerek su samurlarının takibi ve park çevresinde güvenlik önlemlerinin arttırılması için çalışmalar başlatıldı.

Yetkililer, parkın çevresindeki çitlerin güçlendirileceğini ve hayvanların yeniden parka giriş yapmalarının önüne geçileceğini bildirdi.

Ayrıca, vatandaşlardan su samurlarıyla veya diğer yaban hayvanlarıyla doğrudan temas kurmaktan kaçınmaları istendi.

Bu saldırı, Güneydoğu Asya’da su samurlarının insanlara saldırdığı ilk olay değil.

2021 yılında, Singapur’da bir adam, aynı şekilde bir su samuru grubunun saldırısına uğrayarak 26 kez ısırılmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Olayın ardından yetkililer, benzer saldırıların önüne geçmek için park çevresindeki güvenlik tedbirlerini arttırmayı planlıyor.

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