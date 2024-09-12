Biden'a "Ukrayna'nın Amerikan silahlarıyla Rus topraklarına saldırmasına izin ver" çağrısı

CNN'e konuşan Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in sivil hedeflere yönelik korkunç saldırıları göz önünde bulundurulduğunda artık ABD'nin Ukrayna'ya tedarik ettiği uzun menzilli silahların değeri yüksek Rus askeri hedeflere ulaşabilmesi için kısıtlamaların kalkmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Ben Cardin de yaptığı yazılı açıklamada, Rus askeri varlıklarını hedef almada Ukrayna'ya daha fazla esneklik sağlanmasının "Moskova'nın, Ukrayna halkına zarar verme kabiliyetini azaltacağını" kaydederek Biden yönetimini bu konuda adım atmaya çağırdı.

Diğer yandan, Cumhuriyetçi Partinin Temsilciler Meclisi üyeleri Thomas H. Kean Jr, Ken Calvert, Michael R. Turner, Mike Rogers, Michael McCaul ve Richard Hudson, 9 Eylül'de Biden'a gönderdikleri ortak mektupta, ABD'nin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli silahların Kiev tarafından "Rusya'daki meşru askeri hedeflere karşı" kullanılması için kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün, ABD'nin Ukrayna'ya Rus topraklarına uzun menzilli silahlarla saldırmasına izin vermesi ihtimalini değerlendirmiş, kararın alınması halinde Rusya'nın vereceği tepkiye ilişkin soruyu "Buna gerekli yanıt verilecek. (Ukrayna'da) Özel askeri operasyon, tüm bu eylemlere zaten bir yanıttır. Batı tarafından alınan, daha sonra da Ukrayna'ya empoze edilen bu tür kararlar, özel askeri operasyonun gerekli olduğunu ve bunun alternatifinin bulunmadığını gösteriyor." diye yanıtlamıştı.