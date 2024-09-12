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Dünya
AA 12.09.2024 12:01

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda grev: Tüm uçuşlar iptal edildi

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda çalışanların greve gitmesi nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi.

Belçika'nın Charleroi Havalimanı'nda grev: Tüm uçuşlar iptal edildi
[Fotograf: Reuters]

Charleroi Havalimanı iletişim birimi, çalışanların bugün greve gittiğini, bu nedenle geliş-gidiş tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Bugün seferi olanların havalimanına gelmemeleri istenen açıklamada, yolcuların bilet aldıkları firmalarla iletişime geçmesi gerektiği aktarıldı.

Havalimanının bagaj, check-in, yakıt ikmali ve güvenlik gibi hizmetlerinde çalışanları temsil eden sendikalar, geçen hafta greve gidilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Dün, havalimanı yönetimi, 12 Eylül'de grev olacağı, hizmetlerde aksama yaşanacağı uyarısında bulunmuş, yolcuların, seferlerinin durumlarını yakından takip etmelerini istemişti.

Havalimanı yönetimi, yolcuların yanlarına sadece kabin bagajları almalarını tavsiye etmişti.

Grev nedeniyle bazı seferlerde iptal ve yer hizmetlerinde aksama beklenmesine rağmen tüm uçuşların iptal edilmesi öngörülmemişti.

Çalışanlar, iş koşullarının iyileştirilmesini, aşırı yükün azaltılmasını ve yönetimin sert tutumunu değiştirmesini talep ediyor.

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