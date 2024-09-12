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Dünya
AA 12.09.2024 12:40

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerinde 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da 40 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü.

İsrail ordusu, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde aralarında serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu en az 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

Son alınanlarla işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 10 bin 700'e ulaşırken, İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ise 703 Filistinli hayatını kaybetti.

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