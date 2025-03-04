Açık 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Science Alert 04.03.2025 07:13

Su, evrende düşündüğümüzden çok daha önce oluşmuş olabilir

Yeni bir araştırmaya göre, yaşamın en önemli bileşenlerinden biri olan su, Büyük Patlama’dan sadece 200 milyon yıl sonra oluşmuş olabilir. Daha önce, ağır elementlerin eksikliği nedeniyle bu kadar erken dönemde suyun var olması pek mümkün görünmüyordu. Ancak yeni simülasyonlar, erken evrenin sanılandan daha "ıslak" olabileceğini ortaya koyuyor.

Su, evrende düşündüğümüzden çok daha önce oluşmuş olabilir

Portsmouth Üniversitesi’nden kozmolog Daniel Whalen ve ekibi, erken evrenin koşullarını kullanarak iki yıldızın sanal patlamasını yeniden oluşturdu.

Araştırmaya göre, evrenin oluşumundan 100 milyon yıl sonra su oluşumu için gerekli şartlar mevcuttu. Büyük Patlama sonrası hidrojen, helyum ve lityum gazlarının birleşerek ilk yıldızları oluşturduğu ve bu yıldızların patlamalarıyla oksijen gibi ağır elementlerin evrene yayıldığı belirlendi.

Süpernovalar ve suyun doğuşu

Araştırmacılar, erken evrende yer alan Güneş’in 13 katı ve 200 katı büyüklüğünde iki yıldızın patlamasını simüle etti. Sanal süpernova patlamalarının ilk saniyesinde, sıcaklık ve basıncın yeterince yüksek olduğu ve yıldız gazlarının oksijene dönüşebildiği gözlemlendi. Patlama sonrası yayılan gazlar 1.630 ışık yılı genişliğe kadar yayılırken, soğuma süreci hızla gerçekleşti.

Bu hızlı soğuma, maddelerin birleşmesinden daha önce gerçekleştiği için iyonize hidrojen molekülleri bir araya gelerek moleküler hidrojen (H₂) oluşturdu. Süpernova kalıntılarının daha yoğun bölgelerinde, oksijen ve hidrojen yeterince çarpışarak suyun oluşumuna zemin hazırladı.

Gelecek nesil yıldızlar ve gezegenlerin su barındırma ihtimali

Araştırmacılar, süpernova patlamalarından geriye kalan yoğun metal içeren kalıntıların, yeni yıldızların ve gezegenlerin oluşum bölgeleri olabileceğini düşünüyor. 

Whalen ve ekibi "Bu bölgelerde oluşan metal oranı yüksek diskler, düşük kütleli yıldızlarla birlikte kayalık gezegenlerin oluşumuna da yol açabilir" diyor.

Süpernovalar suyun yoğunlaşmasını artırabilir

Bazı yıldızlar aynı bölgede bir arada oluşabileceğinden, araştırmacılar birden fazla süpernova patlamasının gerçekleşebileceğini belirtiyor.

"Eğer bu tür patlamalar birden fazla ve aynı bölgede gerçekleşirse, daha yoğun çekirdeklerin oluşmasına yol açarak suyun oluşma ve yoğunlaşma ihtimalini artırabilir."

Ancak, daha seyrek gaz bulunan bölgelerde, süpernova patlamaları oluşan suyu yok edebilirken, daha yoğun bölgelerde tozun sağladığı radyasyon koruması sayesinde H₂O moleküllerinin hayatta kalma şansının daha yüksek olduğu öne sürülüyor.

Erken evrende beklenenden daha fazla su vardı

Araştırmacılar, ilk galaksilerde oluşan su miktarının, Samanyolu’nda bulunan su miktarından sadece 10 kat daha az olduğunu tahmin ediyor. Bu bulgu, suyun evrende çok daha erken ve bol miktarda bulunduğunu gösteriyor.

Bu araştırma Nature Astronomy dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER
İngiltere
Sıradaki Haber
2050'ye kadar dünya nüfusunun yarısından fazlası obez olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:16
Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 2 bin 365 şüpheli yakalandı
08:07
Kanada, ABD'den ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak
07:43
Sanal tat deneyimi gerçek oluyor: Taklit oranı yüzde 87
08:11
Reflü hastaları Ramazan'da neye dikkat etmeli?
07:32
Omurgadaki sinsi tehlike: Skolyoz
07:08
2050'ye kadar dünya nüfusunun yarısından fazlası obez olabilir
Gazze'de ramazan sevinci
Gazze'de ramazan sevinci
FOTO FOKUS
İsrail meclisinde güvenlik görevlileri ile esir yakınları arasında arbede
İsrail meclisinde güvenlik görevlileri ile esir yakınları arasında arbede
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ