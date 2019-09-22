ABD'nin Louisiana eyaletinden olan çift, tatil yapmak için Tanzanya'nın Pemba Adası'na gitti.

Adada bulunan ve su altına inşa edilmiş odalardan birini kiralayan Weber Jr., planladığı evlilik teklifini gerçekleştirmek için suya girdi.

Yazdığı notu kız arkadaşı Kenesha Antoine'nin görebileceği şekilde suyun içindeki pencereye tutan Weber Jr., ardından yüzük kutusunu çıkartarak evlenme teklif etti.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Kenesha Antoine, "Sudan asla çıkamadın, bu yüzden cevabımı asla duyamadın. Evet, evet. Milyonlarca kez evet. Seninle evleneceğim. Hayatımızın geri kalanını kutlayamadık. Hayatımızın en güzel günü en kötüsüne dönüştü." dedi.

Weber Jr.'nin nasıl boğulduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: DHA