Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatında, PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber