Dünya
Pençe-3 Harekatı'nda 7 terörist etkisiz hale getirildi22 Eylül 2019 Pazar 09:51 - Son Güncelleme 22 Eylül 2019 Pazar 09:58
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde düzenlenen hava harekatıyla 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Hava harekatında, PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: pençe-3 harekatı Kuzey Irak haftanin