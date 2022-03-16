Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Rusya'nın açtığı savaşın NATO ülkelerini uzun vadede etkileyecek sonuçlar doğurduğunu belirten Stoltenberg, "Ukrayna'ya mali, askeri ve siyasi desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.

NATO Genel Sekreteri, "NATO, Baltıklar'da ve Doğu Avrupa'da askeri varlığını artırdı. Bunda ABD'nin ciddi katkısı var." dedi.

Stoltenberg, Ukrayna'daki güncel gelişmelerin yanı sıra uzun vadeli stratejilerin de görüşüleceğini sözlerine ekledi.