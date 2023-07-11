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Dünya
AA 11.07.2023 10:07

Stoltenberg: Türkiye ile ABD arasındaki F-16 diyaloğunu memnuniyetle karşılıyorum

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile ABD arasında F-16'lara ilişkin diyaloğu memnuniyetle karşıladığını belirterek, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçakları alma planının, dün Türkiye, İsveç ve NATO arasında İsveç'in NATO üyeliği başvurusu hakkında varılan uzlaşının bir parçası olmadığını bildirdi.

Stoltenberg: Türkiye ile ABD arasındaki F-16 diyaloğunu memnuniyetle karşılıyorum

Stoltenberg, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başlayacak NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen forumda konuştu.

İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve kendisinin katıldığı üçlü görüşme hakkındaki soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Bu zirve daha başlamadan tarihi bir hale geldi. Çünkü şimdi İsveç'in üyeliği meselesi bulunuyor ve İsveç, bu ittifakın tam üyesi olacak. Bu hem İsveç için hem Türkiye hem tüm NATO ve Baltık bölgesi için iyi." dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin terör konusunda meşru güvenlik endişelerini ortaya koyduğunu ve geçen yılki Madrid Zirvesi'nden beri Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan Üçlü Muhtıra ile bunların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü, İsveç'in bazı adımlar attığını ifade etti.

Bu metnin uygulandığını, son olarak İsveç'te bir kişinin terör suçundan mahkum edildiğini hatırlatan Stoltenberg, İsveç'in üyeliğiyle ittifakın daha güvenli olacağını belirtti.

Stoltenberg, Türkiye'nin ABD'den F-16 savaş uçağı alma planı hakkındaki soruyu yanıtlarken de şunları söyledi:

"Bu, ABD'nin kararıdır. Türkiye, arada bir bağlantı görmediğini çok açık şekilde ortaya koydu. NATO, müttefikler arasında silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırmak için neler yapabileceğimiz konusunda çok açık olmuştur. Türkiye ile ABD arasında F-16'lar konusundaki bir diyaloğu memnuniyetle karşılıyorum. Ancak bu, dün vardığımız uzlaşının bir parçası değil."

Stoltenberg, İsveç'in ne zaman NATO üyesi olacağına ilişkin soruya karşılık olarak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in katılımı hakkındaki onay belgesini TBMM'ye en kısa sürede göndereceği taahhüdünde bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu.

"Türkiye'nin kendi meclis süreci bulunuyor. Tam bir takvim için detaya giremem. TBMM şu anda açık değil. Ancak en önemlisi şu ki Türkiye, katılım protokolünü sevk edeceği konusunda açık bir karar vermiştir. İnanıyorum ki Türkiye'de onay olacağı konusundaki ana meseleyi de çözmüş bulunuyoruz."

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