NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu'ndaki özel oturuma katıldı. Dış İlişkiler Komitesi'nin sorularını cevapladı.

Avrupa'nın kendi güvenliği için NATO çatısı altında ittifak yaptığı Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'den vazgeçemeyeceğini vurguladı.

"Türkiye NATO'nun güney kanadı ve Avrupa'nın güvenliği için kritik öneme sahip" dedi.



Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Stoltenberg, DEAŞ ile mücadele Türkiye'nin önemli katkıları olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Avrupa'daki askeri işbirliği ve ortak ordu tartışmalarına da değindi.

Avrupa'nın savunmaya yatırımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Stoltenberg, bunun NATO'ya alternatif oluşturmak anlamına gelmediğini belirtti.

Ancak, Avrupa Birliği üyesi olmayan NATO müttefikleriyle araya mesafe koyulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: TRT Haber