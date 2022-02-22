NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna komisyonu toplantısında konuştu.

Stoltenberg'in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Rusya'nın adımını kınıyoruz, uluslararası hukukun ihlalidir. Bu Rusya’nın tek başına yarattığı bir kriz."

"Ukrayna hükümeti ve halkı ile dayanışma halindeyiz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Ukrayna'nın yanında olacağız. Üye ülkelerimiz mali, askeri yardımlarını sürüdürecek Ukrayna’nın meşru müdafaa hakkı var."

"Rusya Ukrayna’ya saldırgan devam ederse bedeli ağır olacak. Rusya'yı en güçlü şekilde diplomasi yolunu seçmeye çağırıyoruz. Eğer Rusya bir kez daha Ukrayna’ya karşı askeri seçeneği kullanırsa, bu sefer daha da sert önlemler alınacak."

"Almanya’nın kuzey akımı askıya alma kararı memnuniyet verici."

"NATO üyeleri Ukrayna’ya siber güvenlik başta olmak üzere Ukrayna’ya hangi alanlarda destek vereceklerini açıkladı."

"Rus askeri 2014 yılından beri bölgede. Çoktan işgal altında bir ülke şimdi daha fazla işgalle karşı karşıya. Rusya üstü örtülü bir askeri operasyonu 2014’ten beri sürdürüyor."

"Bu güvenlik alanında son dönemin en tehlikeli anı. Şimdi ayrılıkçı bölgeleri ayrı devlet gibi tanımak uluslararası tanınan sınırları ihlal. Rus askerinin bir kısmı çoktan Ukrayna toprağında, diğerleri sınırda ve Belarus'ta savaşa hazır bekliyor.

"Rus ordusu ön uyarı olmaksızın işgale başlayabilir, çok tehlikeli bir anı yaşıyoruz. Rusya ile defalarca iyi niyetle konuşmayı denedik."

"Rusya son adımıyla Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü tekrar ihlal ederek krizi tırmandırdı."

"Baltıklar ve Doğu Avrupa’da çok uluslu birliklerimiz mukavemete hazır. Rusya Ukrayna’ya tam bir saldırıyı planlamaya devam ediyor. Son yılların en büyük güvenlik tehdidi ile karşı karşıyayız. Rusya tam da beklediğimiz gibi davrandı, aylar öncesi niyeti belli olmuştu."

"Yıllardır uyardığımız gerçek bir tehditle karşı karşıyayız. Ukrayna değerli bir ortak ve her türlü desteği sağlayacağız."

"NATO savunma amaçlı olarak Doğu Avrupa’da askeri varlığını arttıracak."

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