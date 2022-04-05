Stoltenberg: Putin bu savaşın tek sorumlusu
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin açıklamasında, Rusya'nın gelecek haftalarda daha şiddetle saldırmasını beklediklerini belirterek, "Putin, bu savaşın tek sorumlusu." ifadesini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunuyor.
Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:
-Önümüzdeki haftalarda Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna daha şiddetle saldırmasını bekliyoruz.
-Ukrayna ordusu işgal edilen topraklarını geri alıyor ve Rusya'yı savaş planını değiştirmeye zorluyor.
-Putin bu savaşın tek sorumlusu. Putin'in üzerindeki siyasi baskıyı artırmalıyız.
-Rusya, Kırım ve Donbas'ı kontrolü altında tutmaya niyetli.
"NATO, kendi tedbirlerini alıyor"
-NATO olarak, ne Kırım ne de işgal altındaki diğer bölgeleri Rusya toprağı olarak tanıyacağız.
-Rusya'nın saldırgan tutumuyla değişen güvenlik dengelerine karşı NATO, kendi tedbirlerini alıyor.
-Rusya'nın nükleer tehdidi de son derece riskli.
-Kasktan tıbbi malzemeye, akaryakıta dek Ukrayna ordusunun ihtiyaçlarını görüyor ve karşılamaya çalışıyoruz.
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