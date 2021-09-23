NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre iki isim, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında görüştü.

Görüşmede, uluslararası barış ve güvenlik ile terörle mücadelede iş birliğini derinleştirme konusunda bağlılık dile getirildi.

Stoltenberg, risk altındaki Afganların güvenliğe kavuşturulması konusundaki çalışmalara dair Guterres'i bilgilendirdi.

Afganistan ve iklim değişikliği ele alındı

Görüşmede Taliban'ın güvenli tahliye, insan hakları ve terörizmle ilgili sorumluluklarını yerine getirmesinin önemine dikkat çekildi.

İklim değişikliği de gündemdeki bir diğer gelişme oldu.

