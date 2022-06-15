Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stoltenberg: Erdoğan ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecini ve Türkiye'nin endişelerini ele aldığını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında sosyal medyadan açıklamada bulundu.
İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Erdoğan ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Stoltenberg, şu bilgileri paylaştı:
"Türkiye'nin terörle mücadelede meşru güvenlik endişelerinin giderilmesinin ve Finlandiya ile İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde ilerleme kaydedilmesinin önemini ele aldık."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan NATO Finlandiya İsveç
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