Haber Giriş: 15 Haziran 2022 Çarşamba 16:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da maymun çiçeği vakası 32'ye çıktı
[Fotoğraf:Reuters]
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi haziran ayında 141 test yapıldığınıve 32 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğünü bildirdi.
Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, 1-12 Haziran'da virüsün başkent Abuja'nın yanı sıra 15 eyalete yayıldığı belirtildi.
Açıklamada, bu süre zarfında 141 test yapıldığı ve 32 kişide maymun çiçeği virüsü görüldüğü kaydedildi.
Halka salgına karşı daha dikkatli olması çağrısında bulunuldu.
Maymun çiçeği virüsü
Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
Etiketler: Nijerya Maymun Çiçeği Virüs
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