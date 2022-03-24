Stoltenberg açıklama yapıyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıklama yapıyor.
Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Ukrayna halkı cesaretle direniyor, biz de onların yanındayız.
- Başkan Zelenskiy, askeri yardımın artırılmasını talep etti, NATO da daha fazla yardım kararı aldı.
- Baltıklardan Karadeniz'e, 8 NATO Çok Uluslu Gücü göreve hazır.
- Ukrayna'ya vermiş olduğumuz mevcut desteklerden ötürü müttefiklerimize teşekkürlerimi sundum.
- Sorumluluğumuz doğrultusunda, bu çatışmanın artmamasını sağlamakla yükümlüyüz.
- Bosna Hersek ve Gürcistan'a desteklerimizi devam ettireceğiz.
- Bugün müttefik liderler, Çin'e de Rusya'nın savaş çalışmalarına destek olmaması konusunda bir çağrı yaptı.
- NATO'nun güvenlik ortamı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal çabasıyla değişmiştir. Tüm bu bağlamda yapacağımız çalışmalar daha fazla yatırım gerektirmekte.
- NATO'nun "açık kapı" politikası sürecek.
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