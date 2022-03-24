Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Ukrayna halkı cesaretle direniyor, biz de onların yanındayız.

- Başkan Zelenskiy, askeri yardımın artırılmasını talep etti, NATO da daha fazla yardım kararı aldı.

- Baltıklardan Karadeniz'e, 8 NATO Çok Uluslu Gücü göreve hazır.

- Ukrayna'ya vermiş olduğumuz mevcut desteklerden ötürü müttefiklerimize teşekkürlerimi sundum.

- Sorumluluğumuz doğrultusunda, bu çatışmanın artmamasını sağlamakla yükümlüyüz.

- Bosna Hersek ve Gürcistan'a desteklerimizi devam ettireceğiz.

- Bugün müttefik liderler, Çin'e de Rusya'nın savaş çalışmalarına destek olmaması konusunda bir çağrı yaptı.

- NATO'nun güvenlik ortamı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal çabasıyla değişmiştir. Tüm bu bağlamda yapacağımız çalışmalar daha fazla yatırım gerektirmekte.

- NATO'nun "açık kapı" politikası sürecek.

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