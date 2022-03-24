Stoltenberg, Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından basın açıklaması yaptı.

Ukrayna halkının cesaretle direndiğini belirten Stoltenberg, "Başkan Zelenskiy, askeri yardımın artırılmasını talep etti, NATO da daha fazla yardım kararı aldı." dedi.

Çatışmanın artmamasını sağlamakla yükümlü olduklarını belirten NATO Genel Sekreteri, "Bugün müttefik liderler, Çin'e de Rusya'nın savaş çalışmalarına destek olmaması konusunda bir çağrı yaptı." diye konuştu.

Stoltenberg, "Kimyasal silahların herhangi bir şekilde kullanımı çatışmanın doğasını tamamen değiştirir." ifadesini kullandı.

Jens Stoltenberg, "NATO'nun güvenlik ortamı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal çabasıyla değişmiştir. Tüm bu bağlamda yapacağımız çalışmalar daha fazla yatırım gerektirmekte." dedi.

NATO ortak açıklaması

Öte yandan, zirvenin ardından NATO ortak açıklaması paylaşıldı.

Açıklamada, NATO ülkelerinin topraklarının her bir santimetresinin korunacağı ve savunulacağı aktarıldı.

NATO'nun, Rusya'nın sivillere yönelik saldırılarını güçlü bir şekilde kınadığı açıklamada, Belarus'un da bu durumdan sorumlu olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, "Çin'i Rusya'nın savaşına herhangi bir şekilde destek vermekten kaçınmaya çağırıyoruz." denildi.