Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, AB Komisyonu'nun Moldova'nın talebi üzerine hazırladığı makro finansal destek paketi oylandı.

AP milletvekilleri, söz konusu paketi 558 "evet", 20 "hayır" ve 10 "çekimser" oyla kabul etti.

Pakete göre, Moldova'nın dış finansman ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmak için 120 milyon euro kredi ve 30 milyon euro hibe olmak üzere toplam 150 milyon euro kaynak sağlanacak.

Moldova'nın söz konusu kaynağa erişebilmesi için Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından hazırlanan ekonomik programı uygulaması gerekecek.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro finansal desteklemelerde bulunuyor.

AB mali yardımları, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.