Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Zelenskiy: Bizi fosfor bombalarıyla vurdular
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'yı "fosfor bombası kullanmakla" suçladı.
Zelenskiy, NATO Liderler Zirvesi'ne telekonferansla seslendi.
NATO'dan Askeri destek talep eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu sabah bizi fosfor bombalarıyla vurdular. Çocuklar ve yetişkinler öldü. Eğer istediğimiz silahları verirse NATO, bizi Rus işgalinden koruyabilir." dedi.
"Ruslar Baltık ülkelerine kadar gidecek"
Zelenskiy, NATO'nun, Rusya'nın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını bildiğini belirterek "Ruslar, Baltık ülkelerine ve Polonya'ya kadar gidecek. Bize elinizdeki uçaklardan ve tanklardan yüzde 1'ini verebilirsiniz. Bu silahlar bizde olduğunda size ve bize yüzde yüz güvenlik garantisi verecek." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
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