Zelenskiy, NATO Liderler Zirvesi'ne telekonferansla seslendi.

NATO'dan Askeri destek talep eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu sabah bizi fosfor bombalarıyla vurdular. Çocuklar ve yetişkinler öldü. Eğer istediğimiz silahları verirse NATO, bizi Rus işgalinden koruyabilir." dedi.

"Ruslar Baltık ülkelerine kadar gidecek"

Zelenskiy, NATO'nun, Rusya'nın Ukrayna ile sınırlı kalmayacağını bildiğini belirterek "Ruslar, Baltık ülkelerine ve Polonya'ya kadar gidecek. Bize elinizdeki uçaklardan ve tanklardan yüzde 1'ini verebilirsiniz. Bu silahlar bizde olduğunda size ve bize yüzde yüz güvenlik garantisi verecek." ifadelerini kullandı.