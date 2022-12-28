Dünyanın dört bir yanına yüksek hızda internet sunmayı amaçlayan Starlink uydu ağı projesi için ikinci nesil takımyıldızı oluşturulmasına başlandı.

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan, Falcon 9 roketi ile Starlink uydusu fırlatıldı.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, birinci nesil Starlink takımyıldızının oluşturulmasına Mayıs 2019'da başladı.

Stalink uydu sayısı 3 bini aştı

O günden bu yana farklı zamanlarda dünyanın yörüngesine sayısı 3 bin 200'ü aşan uydular gönderildi.

İkinci nesil Starlink takımyıldızı için ilk fırlatma da gerçekleştirildi.

Şirket, dünyanın yörüngesine 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Böylece dünyanın en uzak bölgesi dahil dört bir yanına yüksek hızda ve geniş bantlı internet sunmayı amaçlıyor.

Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.