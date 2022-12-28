ABD'yi etkisi altına alan kutup soğuklarının bilançosu ağırlaşıyor. Soğuk hava sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 65 oldu. Yüz milyondan fazla insan da olumsuz etkilendi.

Arizona'da donmuş gölde yürürken kırılan buz nedeniyle suya düşen 3 kişi hayatını kaybetti.

ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelalesi, kısmen buz tuttu. Ohio Eyaleti'nin meclisinde su boruları patladı ve meclisi su bastı.

Son 4 günde iptale edilen uçuş sayısı 15 bine yaklaştı, 12 bini aşkın uçuş da gecikmeli olarak gerçekleşti.

Tüm bunlar yaşanırken Biden tatile çıktı, eleştirilerin konusu oldu

Özellikle Southwest havayolu şirketi, bagajların kaybolması ve diğer şirketlere göre yüksek uçuş iptal oranı nedeniyle eleştirilerin odağında yer aldı.

Şirket hakkında federal soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Ülke genelinde elverişsiz hava koşulları hakimken ABD Başkanı Joe Biden 1 haftalığına ailesiyle tatile çıktı.

Biden'ın Karayipler'e tatile gitmesi özellikle muhafazakar kesimden büyük eleştiri aldı.