Kosova polisinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Adem Jashari Havalimanı'nda bomba ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine Kosova polisi ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde önlemler aldı.

Açıklamada, "Güvenlik nedeniyle havalimanı geçici olarak kapatıldı. Soruşturma, kontrol ve güvenlik tedbirleri amacıyla ilgili birimler devreye konuldu." ifadelerine yer verildi.

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