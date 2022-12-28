Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kosova’daki Adem Jashari Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle kapatıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kosova’nın başkenti Priştine’deki Adem Jashari Havalimanı bomba ihbarı üzerine geçici olarak kapatıldı.
Kosova polisinden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde Adem Jashari Havalimanı'nda bomba ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine Kosova polisi ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon içinde önlemler aldı.
Açıklamada, "Güvenlik nedeniyle havalimanı geçici olarak kapatıldı. Soruşturma, kontrol ve güvenlik tedbirleri amacıyla ilgili birimler devreye konuldu." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: Kosova
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