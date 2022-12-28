Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın futbolcu Cristiano Ronaldo’ya ilişkin Ronaldo'yu harcadılar. Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Filistin davasına sahip çıkan bir isimdir Ronaldo." sözleri dünya basınında yankı uyandırdı.

İngiliz Daily Mirror gazetesi, Erdoğan'ın "Ronaldo siyasi yaptırıma uğradı" ifadesini manşetten verdi.

"Ronaldo, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan destek alıyor"

İtalyan spor gazetesi Corriere Della Sport da Erdoğan'ın Ronaldo’nun Filistin davasına sahip çıktığına ilişkin sözlerine dikkati çekti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın futbol geçmişini de hatırlattı.

Portekiz spor gazetesi ABOLA, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ronaldo'ya olan desteğine vurgu yaptı, haberinde "Ronaldo, Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan destek alıyor" yazdı.

İspanya basınının da manşetinde bu konu vardı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İspanyol basınında da geniş yer buldu.

Marca gazetesi Erdoğan’ın "Ronaldo, Dünya Kupası’nda siyasi yaptırım kurbanı" sözlerini manşete taşıdı.

Haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı, Portekizli yıldızın savunmasını yaptı" ifadesini kullandı.