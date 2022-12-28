Uganda'nın Lusaka şehrinde yaşayan 67 yaşındaki çiftçi Musa Hasahya, 1971 yılında 16 yaşındayken ilk evliliğini yaptı ve iki yıl sonra bir kız çocuğu oldu.

Ailesini genişletmek isteyen ve durumu iyi olan Hasahya, 12 evliliğinden 102 çocuğu ve 568 torunu var.

Ancak artan yaşam maliyeti nedeniyle artık daha fazla çocuğa bakamayacağını söyleyen Hasahya, eşlerine doğum kontrol hapı kullanma zorunluluğu getirdi.

Doğum kontrol hapı kullanmayan eşiyle görüşmeyeceğini söyleyen Hasahya, "Yıllar geçtikçe artan yaşam maliyeti nedeniyle gelirim giderek azaldı ve ailem giderek daha fazla büyüdü. Artık çocuk yapmayacağım" dedi.