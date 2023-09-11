Star Wars'un uzay savaş aracı 400 bin dolardan açık artırmaya çıkıyor

Orijinal Star Wars filmindeki kritik bir savaşta kullanılan X-Wing Fighter'ın uzun süredir kayıp olan modeli, 400 bin dolardan başlayan tekliflerle açık artırmaya çıkarıldı.

50 santimlik model, 1941 ve Üçüncü Türden Yakın Karşılaşmalar filmleriyle Oscar'a aday gösterilen model yapımcısı Greg Jein'in koleksiyonunda keşfedildi.

Jein geçen yıl mayıs ayında 76 yaşında hayatını kaybetti.

George Lucas'ın görsel efekt şirketi Industrial Light & Magic tarafından inşa edilen model, 1977 yapımı Star Wars: Yeni Bir Umut filminin ünlü siper koşusu da dahil olmak üzere son savaşında kullanıldı.

Model, özellikle yakın çekimlerde kullanılmak üzere detaylandırılan, bilinen dört "kahraman modelden" biri.