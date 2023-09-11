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Dünya
BBC 11.09.2023 10:15

Depremden dakikalar önce doğan bebek hayatına çadırda başladı

Cuma gecesi Fas'ta meydana gelen ölümcül depremden sadece birkaç dakika önce doğan bebek henüz adı bile konulamadan hayatına çadırda başlamak zorunda kaldı.

Depremden dakikalar önce doğan bebek hayatına çadırda başladı

Hatice isimli anne ve isimsiz kızı depremde yara almadan kurtulurken, Marakeş'te bulundukları hastane boşaltıldı.

Hızlı bir kontrolün ardından doğumdan sadece üç saat sonra  binadan ayrılmaları istendi. "Artçı sarsıntı korkusundan dolayı gitmemiz gerektiğini söylediler" dedi.

Hatice ve kocası, yeni doğan bebekleriyle birlikte Cumartesi günü erken saatlerde Marakeş'e yaklaşık 65 kilometre uzaklıktaki Atlas Dağları'ndaki Taddart'taki evlerine gitmek için taksiye binmeye çalıştı.

Ancak yola çıktıklarında yolların heyelan nedeniyle kapandığını ve ancak Asni köyüne kadar gidebildiklerini gördüler.

Aile o günden beri ana yol kenarında bir çadırda yaşıyor.

Güneşten korunmak için dayanıksız bir branda parçasının altında bebeğini kucağına alan kadın, etraftakilerin yardımıyla bir çadır kurmayı başardı.

Fas'ın Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesinde 8 Eylül'de yerel saatle 23.10'da 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremin, başta başkent Rabat olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği bildirilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 100'den fazla kişinin kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

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