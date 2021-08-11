Sri Lanka'da, 2019'da 290 kişinin ölümüne neden olan saldırılarda parmağı olduğu düşünülen 25 kişiye terörle mücadele yasası kapsamında 23 bin 270 suçlama yöneltildi.

Konuya ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı, davaların hızlı şekilde görülmesi için yüksek mahkeme üyelerinden oluşan 3 kişilik heyet kurulmasını talep etti.

Ülkede saldırılarla bağlantılı olduğu iddia edilen Müslüman bir milletvekili ve kardeşi 24 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, 4 Şubat'ta, bombalı saldırılara ilişkin soruşturma raporunun nihai halinin eline ulaştığını belirtmişti.

Rajapaksa, saldırının gerçekleştirilmesinde sorumluluğu bulunanların adaletten kaçamayacağını belirterek, "Aşırıcılığın bu ülkede tekrar başını kaldırmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

Sri Lanka'daki terör saldırıları

Sri Lanka'da, 21 Nisan 2019’da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında, Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.