Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın Bakü Büyükelçisi Seyid Abbas Musavi, Bakanlığa çağrıldı.

Görüşmede, İran'a ait tırların Karabağ'a yasa dışı seyahat etmesine yönelik kanıtlar sunuldu, bu durumla ilgili kendisine Azerbaycan'ın notası takdim edildi.

Notada, İran'a ait araçların son dönemlerde Bakü'nün izni olmadan Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine girmesinden duyulan memnuniyetsizlik ifade edildi.