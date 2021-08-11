Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan silahlı kuvvetlerinin dün akşam ve gece saatlerinde Azerbaycan askerlerine ateş açtığını açıkladı.

Nahçıvan ve Kelbecer'de görev yapan askerleri hedef alan saldırıda can kaybı olmadı. Bakanlık, bölgede durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğunu söyledi.

“Ermenistan yeni askeri noktalar kuruyor”

Bakanlık yaptığı bir diğer açıklamada, Ermenistan'ın 10 Kasım 2020’de Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından imzalanan mutabakata uymadığı bilgisi verildi.

Ermenistan’ın Muhtarkent, Şuşa Bölgeleri yakınlarında, Kelbecer ve Laçin şehirlerinin Doğu sınırlarında yeni askeri noktalar kurduğu ifade edildi.