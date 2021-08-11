Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan yine ateşkesi bozdu
Ermenistan, Azerbaycan ile ateşkesi bir kez daha ihlal etti. Ermenistan askerleri, Nahçıvan ve Kelbecer'de görev yapan Azerbaycan askerlerine ateş açtı, can kaybı olmadı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan silahlı kuvvetlerinin dün akşam ve gece saatlerinde Azerbaycan askerlerine ateş açtığını açıkladı.
Nahçıvan ve Kelbecer'de görev yapan askerleri hedef alan saldırıda can kaybı olmadı. Bakanlık, bölgede durumun Azerbaycan askerlerinin kontrolü altında olduğunu söyledi.
“Ermenistan yeni askeri noktalar kuruyor”
Bakanlık yaptığı bir diğer açıklamada, Ermenistan'ın 10 Kasım 2020’de Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından imzalanan mutabakata uymadığı bilgisi verildi.
Ermenistan’ın Muhtarkent, Şuşa Bölgeleri yakınlarında, Kelbecer ve Laçin şehirlerinin Doğu sınırlarında yeni askeri noktalar kurduğu ifade edildi.
Etiketler: Ermenistan Azerbaycan
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