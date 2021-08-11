Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 15:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hindistan’da toprak kayması can aldı
[Fotoğraf: AP Arşiv]
Hindistan'da toprak kayması meydana geldi. 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Mahsur kalan 25 kişinin kurtarılma operasyonu sürüyor.
Hindistan’ın Himaçal Pradeş eyaletinde meydana gelen toprak kayması sonucu otoyola düşen kayalar 2 kişinin ölümüne yol açtı. 12 kişi de yaralandı.
25 kişi mahsur kalırken en az 200 askerin bölgeye gönderildiği duyuruldu.
[Fotoğraf: AP]
Kurtarma operasyonu ise sürüyor. Yetkililer bölgede heyelan tehlikesinin sürdüğüne dikkati çekiyor.
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