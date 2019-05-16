Channel News Asia'da yer alan habere göre, Sri Lanka ordusu sözcüsü Sumith Atapattu, yaptığı açıklamada, Müslümanlara yönelik saldırılarla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Atapattu, ülkede durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'nun kuzeyinde Müslümanların işlettiği bir fabrika, bu sabah İslam karşıtı gruplar tarafından ateşe verilmişti.

Müslümanlara yönelik saldırılar

Ülkede Kuzey Batı eyaletindeki Puttalam şehrinde dün İslam karşıtı grubun 45 yaşındaki bir Müslümanı bıçaklayarak öldürmesi üzerine eyalet genelinde bu sabah süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Minuwangoda, Matara ve Puttalam kentlerinde, aralarında sivil toplum kuruluşu lideri 3 kişinin de bulunduğu toplam 74 kişi, saldırılara karışma veya teşvik etme gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Paskalya gününde kilise ve otelleri hedef alan terör saldırıları sonrasında geçen hafta İslam karşıtı gruplar, Chilaw kentinde Müslümanlara ait dükkanlar ile camileri tahrip etmişti.

Şiddet eylemlerinin sonrasında ülke genelinde sosyal medya yasağı getirilmiş, Kuzey Batı eyaleti genelinde daha önce hafifletilen sokağa çıkma yasağı yeniden ilan edilmişti.

Sri Lanka'da terör saldırıları

Sri Lanka'da 21 Nisan'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar düzenlenmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda'da üst geçit yakınında patlamalar yaşanmıştı. Yetkililer, saldırılarda 253 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA