Sri Lanka'da kimyasal maddeler ile kozmetik ürünleri taşıyan Singapur bandıralı konteyner gemisi "MV X-Press Pearl", cuma günü konteynerlerinin birinde yangın çıkması üzere demir attığı başkent Colombo açıklarında yanmaya devam ediyor.

Sri Lanka Donanma Sözcüsü Indika De Silva bugün yaptığı açıklamada, alevlerin şiddetinin artmasının ardından kurtarma ekiplerinin mürettebatı tahliye ettiğini aktardı.

Yangında 2 kişinin yaralandığını belirten Silva, sabah saatlerinde gemide patlama meydana geldiğini, hava kuvvetlerine ait bir helikopterin söndürme çalışmalarına katılarak kuru kimyasal toz kullandığını aktardı.

Sri Lanka Denizcilik Bakanı Rohitha Abeygunawardena da, Hollanda'dan özel donanımlı bir uçağın Sri Lanka'ya gelmesinin beklendiğini kaydetti.



15 Mayıs'ta Hindistan'daki Hazira Limanı'ndan ayrılan konteyner gemisi, Colombo üzerinden Singapur'a gidiyordu.