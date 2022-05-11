BBC'deki ve ülke basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, bu hafta içinde yeni başbakan ve bakanların atamasını yapacak.

Eski Başbakan Mahinda Rajapaksa ve ailesinin güvenlik gerekçesiyle Trincomalee Deniz Üssü'nde kaldığı haberini alan protestocular üssün önünde toplandı.

Göstericiler, otobüslerin yanı sıra Rajapaksa ailesi ve diğer siyasilere ait mülklere zarar verdi. Başkent Kolombo ve çevresindeki dükkanların yanı sıra eski Başbakan Rajapaksa'nın oğluna ait bir tatil köyü de ateşe verildi.

Başkent Kolombo'da sokaklara zırhlı araçlar ve birlikler konuşlandırıldı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka’da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka’da 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo’da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.