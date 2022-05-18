Asya basınında yer alan haberlere göre, Sri Lanka Kamu Hizmetleri Komisyonu Başkanı Janaka Ratnayake, ülkede bugün farklı zaman aralıklarında en uzunu 3 saat 40 dakika olan elektrik kesintileri olacağını açıkladı.

Başbakan Ranil Wickremesinghe, ulusa sesleniş konuşmasında, elektrik kesintilerinin günde 15 saate çıkması ihtimalinin olduğunu ifade etti.

Wickremesinghe, ülkesinin "tatsız ve korkunç gerçeklerle" yüzleşebileceği uyarısında bulundu.

Ülkenin içinden geçtiği zor zamanlardan daha da zorlarını kısa bir süreliğine de olsa tecrübe edebileceğine dikkati çeken Wickremesinghe, dost ülkelerin Sri Lanka'ya verdiği destek sözlerini gelecek aylarda yerine getirebileceğini söyledi.

Wickremesinghe önceki gün yaptığı açıklamada, Merkez Bankasının kamuda çalışanların maaşlarını ödeyebilmek için para basmak zorunda kalacağını ve Sri Lanka'nın ulusal hava yolu şirketi Sri Lankan Airlines'ın özelleştirilebileceğini belirtmişti.

Bugün yine gemi ile yakıt sevkiyatı bekleniyor

Seylan Petrol Şirketi yetkilileri, pazartesi gecesi gemiyle dizel yakıt sevkiyatı yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, bu sevkiyatla kamu ve endüstriyel kullanım için yeteri kadar dizel yakıt olduğunu açıkladı.

Kamu ve endüstride yaygın olarak kullanılan dizel yakıtın, dağıtımının önceliğe göre yapıldığını kaydeden yetkililer, ülkede şu an dizel sıkıntısı olmadığını vurguladı.

Yetkililer, bugün yine gemi ile yakıt sevkiyatı beklediklerini ve böylece yakıt kuyruklarının sona ereceğine inandıklarını söyledi.

Gıda krizi olabilir

Sri Lanka Tarımsal Araştırmalar Politika Konseyi Başkanı Gamini Senanayake, gelecek aylarda gıda açısından zor günler yaşanabileceğini açıkladı.

Senanayake, "Gıda kıtlığı yaşanacak ve buna hazırlıklı olunması gerekiyor." dedi.

Ülkede, organik tarıma geçişle ilgili etkili bir şekilde tasarlanamayan süreçte martta kimyasal gübrenin yasaklanmasına bir de yakıt sıkıntısının eklenmesi özellikle küçük toprak sahibi çiftçilerin belini büktü.

Bazı bölgelerdeki çiftçilerin söz konusu sorunlar nedeniyle bu yıl ekim yapamaması karşısında gıda konusunda "kendine yeten" Sri Lanka'da gıda krizi yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protesto gösterilerini yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa 9 Mayıs'ta istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine de otomatikman feshedilmişti.

Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa,12 Mayıs'ta Ranil Wickremesinghe'yi başbakan atamıştı. Wickremesinghe, ülkede daha önce 3 dönem başbakanlık yapmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

Sri Lankalılar halihazırda yakıt sıkıntısı, elektrik kesintileri ve artan gıda ile ulaşım fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor.