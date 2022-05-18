Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Kore'de Mavi Saray 74 yıl sonra ziyarete açıldı
[Fotoğraf: Getty]
Güney Kore'de Mavi Saray devlet başkanının resmi ikametgahı olarak kullanılıyor. 74 yıl sonra halka açılan sarayı günde yaklaşık 39 bin kişi ziyaret ediyor.
Yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün ilk icraatlarından biri, Mavi Saray'daki başkanlık ofislerini taşımak ve halka açmak oldu.
10 Mayıs'ta halka açılan sarayı, günde yaklaşık 39 bin kişi ziyaret ediyor.
Yoon'un seçim taahhütlerinden biri olan Mavi Saray'ın halka açılması için başkanlık ofisleri yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Savunma Bakanlığı yerleşkesine taşındı.
Saray taşınıyor
ABD'deki Beyaz Saray'a benzer bir saray inşa etmeyi hedeflediğini belirten Yoon, yeni ofislerin halkla daha iyi iletişim olanağı sağlayacağını söyledi.
Yoon'un sarayı taşınma planı, aceleye getirildiği ve gerçekçi olmadığı yönündeki eleştirilere maruz kaldı.
Mavi Saray, Yoon'un göreve başladığı ilk gün olan 10 Mayıs'ta halka açılmıştı.
Etiketler: Güney Kore
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